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О творчестве в контексте современных проблем говорим с художником Виктором Лысюком на «Радио России-Псков» 20 января

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 16:09

О творчестве в контексте современных проблем говорим с художником Виктором Лысюком на «Радио России-Псков» 20 январяВ гостях у «Радио России-Псков» известный художник, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. О деятельности регионального Союза художников, о времени, о творчестве и о том, что волнует псковских живописцев, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки».

Слушайте 20 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.
 

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