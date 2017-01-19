О творчестве в контексте современных проблем говорим с художником Виктором Лысюком на «Радио России-Псков» 20 января

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 16:09

В гостях у «Радио России-Псков» известный художник, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. О деятельности регионального Союза художников, о времени, о творчестве и о том, что волнует псковских живописцев, говорим в прямом эфире «Стартовой площадки».

Слушайте 20 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

