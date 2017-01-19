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На выставке в Псковской областной библиотеке представлены редчайшие издания книг

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 14:53

На выставке в Псковской областной библиотеке представлены редчайшие издания книгВ Псковской областной библиотеке открылась ежегодная выставка новых книг. Среди них - редкие. Благодаря фонду "Русское зарубежье" получены уникальные репринтные издания, которых на всю страну выпущено десять экземпляров. Среди них "Орел Российский"- подносная рукопись Симеона Полоцкого, подаренная русскому царю Алексею Михайловичу по случаю объявления его сына наследником.

Её подлинник хранится в библиотеке Академии наук России. А также репринтные издания тысяча восемьсот первого года книг профессора Устрялова о деятельности Петра Первого и уникальное издание об истории татар. Это рукопись татарского хана.

РЕГИНА ДЕНИСОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПО РАБОТЕ С ЦЕННЫМИ И РЕДКИМИ КНИГАМИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:
Она была утеряна и совершенно неожиданно нашлась в Тобольске. Нашел ее подполковник Шведской армии, который отбывал там ссылку после Полтавского сражения. И когда он обнаружил эту рукопись, ее с татарского языка перевели на русский.

Марина Михайлова


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