Воспитанники детского сада побывали в роли корреспондентов

Главные секреты работы повара и медсестры узнали сегодня ребята из группы «Лучик» в двадцать четвёртом детском саду Пскова. На кухне и в медкабинете дошколята примерили на себя роль журналистов и задали работникам самые разные вопросы.
Маленьких корреспондентов интересовало, как рано приходится вставать повару, чтобы приготовить кашу к завтраку, какие блюда он больше всего любит готовить и для чего ему сразу несколько поварёшек. У медсестры ребята узнали, как хорошее настроение влияет на здоровье и что нужно делать, чтобы реже болеть. Игровое занятие прошло в рамках "недели телевидения" в группе. В течение нескольких дней дошколята рисовали декорации к мультфильмам и телепередачам, лепили любимых героев, пробовали себя в роли ведущих, узнавали подробности истории телевидения.
КАТЯ БАШКИРОВА, ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОГО САДА Г. ПСКОВА №24:
Телевизоры очень давно появились. Сначала у них были маленькие экраны, потом чуть побольше, потом еще больше, потом уже появились телевизоры с пультами. А раньше были на кнопочках, надо было подходить и нажимать кнопочку.
Кульминацией сегодняшнего занятия стала беседа ребят с нашей съёмочной группой. От оператора Дениса Алексеева малыши узнали, что объектив цифровой камеры подобен человеческому глазу, карту памяти вполне можно сравнить с мозгом, а устройство под сложным названием трансфокатор не что иное, как "приближатор". Искренний восторг дошколят вызвала возможность потрогать профессиональное оборудование и почувствовать себя настоящими операторами.
Ирина Коваленко
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