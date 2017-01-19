Новый мост через Великую может быть назван «Северным»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 14:59

Лидером неофициального голосования на лучшее название нового моста через реку Великая стал «Северный мост». На втором месте - "Домонтов", на третьем - мост "Воинской славы". Своё мнение в одной из социальных сетей высказали более пяти тысяч человек. Голосование проходило в два этапа. Победитель то и дело менялся. Однако лидер обошёл ближайшего преследователя почти на четыреста голосов.

Напомню, что новая переправа через Великую появится в ходе строительства второго пускового комплекса Северного обхода Пскова.

Надежда Прыгина