«Как будто в космос слетал»: впечатления псковичей от крещенских купаний

Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня - один из самых древних и почитаемых среди христиан. Во всех храмах прошла божественная литургия, как напоминание о том, что для каждого крещёного человека открыта возможность жить по христианским законам. Воду начали освящать еще накануне, в Крещенский Сочельник, в память о крещении спасителя в реке Иордан.
А сотни псковичей и гостей города окунулись в специально подготовленные крестообразные проруби-иордани в знак очищения от грехов и духовного перерождения.
ДАНИИЛ ФЕДОТОВ:
Полностью очиститься духовно, душевно. Большой праздник великий. Очень помогает, даже не холодно нисколько после плавания, все очень хорошо.
В крещенских купаниях в деревне Выбуты приняли участие и псковские десантники. Кто-то погружался в прорубь впервые, а для кого-то это уже давняя и нерушимая традиция.
ДМИТРИЙ МУЗЫКАНТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ 76-ОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:
Просто это необъяснимо, это пока не попробуешь, это не ощутить. Как-будто заново рождаешься, впервые где-то побывал, такое ощущение будто в космос, можно сказать, слетал. Сразу как-то вот душа очищается, не знаю, все болезни уходят в сторону.
Светлана Константинова
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