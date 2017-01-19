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«Как будто в космос слетал»: впечатления псковичей от крещенских купаний

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 11:42

«Как будто в космос слетал»: впечатления псковичей от крещенских купанийСегодня православные отмечают праздник Крещения Господня - один из самых древних и почитаемых среди христиан. Во всех храмах прошла божественная литургия, как напоминание о том, что для каждого крещёного человека открыта возможность жить по христианским законам. Воду начали освящать еще накануне, в Крещенский Сочельник, в память о крещении спасителя в реке Иордан.

А сотни псковичей и гостей города окунулись в специально подготовленные крестообразные проруби-иордани в знак очищения от грехов и духовного перерождения.

ДАНИИЛ ФЕДОТОВ:
Полностью очиститься духовно, душевно. Большой праздник великий. Очень помогает, даже не холодно нисколько после плавания, все очень хорошо.

В крещенских купаниях в деревне Выбуты приняли участие и псковские десантники. Кто-то погружался в прорубь впервые, а для кого-то это уже давняя и нерушимая традиция.

ДМИТРИЙ МУЗЫКАНТОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ 76-ОЙ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:
Просто это необъяснимо, это пока не попробуешь, это не ощутить. Как-будто заново рождаешься, впервые где-то побывал, такое ощущение будто в космос, можно сказать, слетал. Сразу как-то вот душа очищается, не знаю, все болезни уходят в сторону.

Светлана Константинова

 

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