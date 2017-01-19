Газа нет, но деньги по расписанию: «Газпром» требует от пенсионера оплату за неработающий котел

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 11:31

Уже не один год пенсионер из деревни Уграда Псковского района пытается добиться подведения газа к его дому. Сейчас на его участке установлен газовый котёл и часть трубы. Однако, мужчина уверяет, монтаж оборудования выполнен с нарушениями. Поэтому пенсионер отказывается заплатить часть денег за выполненные работы компании "Газпром.Газораспределение.Псков". В итоге дело дошло до судебного разбирательства.

Приняв решение провести в свой дом газ, Михаил Иванович думал, что проблем станет меньше - печку топить не надо и о заготовке дров можно забыть навсегда. Однако с установкой газового котла проблем только прибавилось. Сначала пенсионеру неправильно составили проект, по нему котёл установили в жилом помещении, что по инструкции запрещено. Проект переделали, котёл перенесли на веранду, но газ в доме так и не появился. Газовщики приезжали к пенсионеру несколько раз, устанавливали оборудование, но работу, по мнению хозяина дома, так до конца и не доделали.

МИХАИЛ ФИЛИППОВ:

Они приезжали примерно 5-6 раз. Но три раза у меня зафиксированы, что они накачают воздухом, воздух уходит, значит опрессовка так до сих пор не сделана. На данный момент сейчас у счётчика труба не то что покрашена, изолирована, она вообще стоит ржавеет.

То, что оборудование установлено с нарушениями, признал и независимый эксперт. А в октябре пенсионер обнаружил сюрприз в почтовом ящике - повестку в суд. Михаил Филиппов не заплатил Газпрому половину денежной суммы за газовые работы - двадцать пять тысяч рублей. Но Михаил Иванович искренне не понимает, за что ему платить, газа то в доме так и нет. Комментировать "Вестям" свою позицию по этому делу в "Газпром.Газораспределение.Псков" пока отказались, ответили - сказать что-либо по этому делу можно будет только после очередного судебного заседания, которое состоится не раньше февраля. Между тем подвести газ в свой дом Михаил Филиппов не может уже не один год.

МИХАИЛ ФИЛИППОВ:

Нынче должен был 21 апреля, уже должен газ сюда поступить. А мне пришлось поехать, заключить договор, чтобы мне доставили дров. Дров на 20 тысяч купил. Топиться нужно будет. Трудности ещё и за дровами пойдёшь, упал, растяжение жил. Хожу, левая нога болит.

Теперь пенсионер уже жалеет о своём решении установить газовый котёл. Говорит, давно бы уже доделал всё сам, но переживает за безопасность. Всё-таки с газом должны работать профессионалы по всем нормам и правилам. Свою позицию готов и дальше отстаивать в суде. А про себя надеется, что газ в его доме номер десять по улице Газовиков появится хотя бы раньше следующей зимы.

Виктория Писукова, Александр Калинин