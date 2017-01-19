«С нетерпением ждали кусочек хлеба»: воспоминания ветерана, пережившего войну ребенком

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 11:20

Антонина Жигарёва войну встретила уже в сознательном возрасте. Посёлок, где она жила оккупирован не был, но находился на стратегическом направлении железной дороги у самой линии фронта. Из-за чего жители постоянно подвергались бомбардировкам и страдали от голода.

До поселка, где жила Антонина Жигарёва немцы не дошли. Но война дала о себе знать быстро – сказывалась близость железной дороги. Немцы постоянно бомбили эшелоны и станции. А местным жителям приходилось своими силами помогать железнодорожникам ремонтировать пути, за что многие потом получили статус участников войны.

АНТОНИНА ЖИГАРЁВА:

Грузили песок с карьеров, были проведены узкоколейки, и мне вот в это время пока в школе училась, пришлось бегать, созывать работниц на погрузку вот этого песка. А что делали, засыпали воронки и все время ремонтировали дорогу, а воронок было очень много.

Работать приходилось и детям, в те годы Антонина Жигарева была школьницей. В старших классах остались в основном одни девчонки, мальчишек отправляли в военные училища и готовили к фронту.

АНТОНИНА ЖИГАРЁВА:

А в школе мы с нетерпением ждали большую перемену, когда нам дадут 50 граммов хлеба. Кусочек хлеба приносили. Мы сосали как конфетку эти 50 граммов и с нетерпением ждали, что вот эта будет большая перемена и мы пожуем этот кусочек хлеба.

После войны Антонина Жигарева много лет проработала учительницей в школе. Особенно запомнились ей дети первых послевоенных лет. С ними было много общего, ведь все они также, как и она, детьми пережили самую страшную войну века.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов