«С нетерпением ждали кусочек хлеба»: воспоминания ветерана, пережившего войну ребенком

Антонина Жигарёва войну встретила уже в сознательном возрасте. Посёлок, где она жила оккупирован не был, но находился на стратегическом направлении железной дороги у самой линии фронта. Из-за чего жители постоянно подвергались бомбардировкам и страдали от голода.
До поселка, где жила Антонина Жигарёва немцы не дошли. Но война дала о себе знать быстро – сказывалась близость железной дороги. Немцы постоянно бомбили эшелоны и станции. А местным жителям приходилось своими силами помогать железнодорожникам ремонтировать пути, за что многие потом получили статус участников войны.
АНТОНИНА ЖИГАРЁВА:
Грузили песок с карьеров, были проведены узкоколейки, и мне вот в это время пока в школе училась, пришлось бегать, созывать работниц на погрузку вот этого песка. А что делали, засыпали воронки и все время ремонтировали дорогу, а воронок было очень много.
Работать приходилось и детям, в те годы Антонина Жигарева была школьницей. В старших классах остались в основном одни девчонки, мальчишек отправляли в военные училища и готовили к фронту.
АНТОНИНА ЖИГАРЁВА:
А в школе мы с нетерпением ждали большую перемену, когда нам дадут 50 граммов хлеба. Кусочек хлеба приносили. Мы сосали как конфетку эти 50 граммов и с нетерпением ждали, что вот эта будет большая перемена и мы пожуем этот кусочек хлеба.
После войны Антонина Жигарева много лет проработала учительницей в школе. Особенно запомнились ей дети первых послевоенных лет. С ними было много общего, ведь все они также, как и она, детьми пережили самую страшную войну века.
Андрей Удалов, Владимир Шагапов
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Январь 2017
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