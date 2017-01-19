Выставка уникальных фресок мелетовского храма открылась в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 10:50

В Выставочном зале Союза художников на Ленина один в Пскове открылась выставка копий фресок церкви Успения Святой Богородицы в деревне Мелетово. Они выполнены профессором академии художеств Петербурга Александром Крыловым. Организовал экспозицию Союз художников и центр имени Волошина при поддержке регионального Комитета по культуре и Псковского музея-заповедника.

Выставка приурочена к кампании по проведению реставрационных работ в Мелетовском храме. В Пскове сохранилось три церкви с древними росписями - Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Собор Рождества Богородицы Снетогорской обители и храм Успения Святой Богоматери в Мелетово. Это памятник псковской школы архитектуры и монументальной живописи пятнадцатого века. Реставраторы считают, что росписи выполняли мастера фресковой живописи и художники, которые работали в технике книжной миниатюры и даже иконники. Многие сюжеты уникальны и ещё не расшифрованы. Храм находится в аварийном состоянии, в любой момент может обрушиться.

ТАМАРА ШУЛАКОВА, ИСКУССТВОВЕД:

Весь мой опыт учит, что если мы все не объединимся и не поймем, что только туризм и только наши великие памятники могут нас вытащить в нашем древнем городе, они наше главное достояние, если мы не будем мониторить ситуацию с Мелетовым, не будем спрашивать с власти, не будем все время интересоваться этим, то это может погибнуть.

Марина Михайлова