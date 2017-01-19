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Собака напала на четырехлетнюю девочку-инвалида и ее сестру

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 10:51

Собака напала на четырехлетнюю девочку-инвалида и ее сеструЧП в деревне Павшино - собака напала на двух малолетних детей. Девочки выходили из калитки своего дома, когда на них набросилась кавказская овчарка соседей. Сторожевой пёс напал на детей со спины, покусал, а младшую девочку четырёх лет, инвалида по зрению – схватил за ногу и протащил несколько метров по земле.

Ребёнку пришлось зашивать рану в областной больнице. Происшествие могло превратиться в настоящую трагедию, если бы на помощь вовремя не подоспела старшая сестра.

АНАСТАСИЯ ГОРШЕВА, СЕСТРА ПОСТРАДАВШИХ:
У нас дверь, когда ее открывают, она скрипит. То есть я слышала, как они вышли. И через пару секунд они ужасно дико заорали. Я вот побежала, схватила швабру какую-то первую попавшуюся под руки, выбежала, ударила собаку.

Беспрецедентная наглость хозяина сторожевой собаки, мягко говоря, поражает: вместо возмещения ущерба он, по словам пострадавших, стал угрожать. Подробности - сегодня в одном из следующих выпусков.

Кирилл Михайлов

 

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