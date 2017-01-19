У Ганзы в Пскове будет собственная символика и слоган

У Ганзейских дней в Пскове, которые пройдут в две тысячи девятнадцатом, будет собственная символика и слоган - "Путь навстречу". На логотипе изобразят Троицкий собор, русскую ладью и волны. Основным его фоном станет муравлёный - цвет, который псковские мастера использовали ещё с шестнадцатого века.
Шрифт для написания названия города на логотипе будет напоминать буквы с печати древней грамоты.
Надежда Прыгина
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Январь 2017
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