Водопад в квартире: жильцы одного из псковских домов безуспешно борются с протечками в крыше

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 20:59

Водопад в собственной квартире. И это не актуальное решение по дизайну интерьера, а настоящее стихийное бедствие для жильцов дома по улице Николая Васильева в Пскове.

ВИКТОР ЦАРЕВ:

Я не могу включить верхний свет! Потому что бежит, капает через лампочку прямо сюда.

Для Виктора Царева любой дождь или зимняя оттепель – настоящее стихийное бедствие. Вода, льющаяся с потолка, каждый раз переводит жизнь, что называется «в боевой режим». Тазики с водой то и дело надо осушать, чтобы не переполнились. И следить за светом: проводка может закоротить в любой момент.

У соседей за стенкой в зоне бедствия – большая часть квартиры. От постоянной влажности на стенах плесень и грибок. А лужи на полу не самое лучшее развлечение для годовалой девочки Даны.

На вопрос, обращались ли в управляющую компанию – нам приносят целый фолиант, посвященный переписке со всеми возможными ведомствами: от городской администрации до прокуратуры. Кипа бумаг собрана за долгие годы. А воз, и поныне там - крыша как текла, так и течет.

За разъяснениями отправляемся в управляющую компанию «Микрорайон №17». Там от ответа не уклонились, объяснили. Дом 69Б – это настоящая головная боль. Когда людям передали в ведение управление собственным жильем – его должны были, говорят коммунальщики, как минимум капитально отремонтировать.

СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВ: ДИРЕКТОР УК «МИКРОРАЙОН №17»:

Состояние кровли представляет опасность для проживающих в данном доме. Я не могу дать гарантии, что не будет завтра протечек. Не в состоянии дать. Там некуда что-то приклеить. На сырое-то и держать не будет. Ну, это же анекдот.

На крыше дома действительно свежие следы ремонта. Даже рубероид для текущих вклеек не убирают. Вот рулон лежит у входа. Вся кровля – сплошное решето. Новые заплатки стоят поверх старых. А основание кровли уже давно раскрошилось: из бетонного превратилось в песок. Спасти здесь может только полный, капитальный ремонт кровли. управляющие организации им не занимаются в принципе. Весь пакет документов направили в Фонд капитального ремонта. Но комиссия оттуда осмотрела дом и постановила, что пару-тройку лет это здание еще переживет.

СЕРГЕЙ МАКАРЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА – ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Но если ситуация настолько тяжелая, то в принципе мы сейчас проведем торги и будет какая-то экономия за счет понижения цены, и наверное появятся лишние деньги, то наверное, можно будет по согласованию с муниципалитетом, с городом – каким-то образом этот дом воткнуть. В этом году. Поэтому по весне, наверное, стоит жителям обратиться к нам, мы найдем способ.

Теперь жильцам многострадального дома остается лишь уладить все нормативные тонкости с фондом и пережить текущую зиму с ее непредсказуемой погодой. И ожидать капитального ремонта кровли ближайшим летом.

Кирилл Михайлов, Александр Калинин, Василий Нордэн