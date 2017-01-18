Водопад в квартире: жильцы одного из псковских домов безуспешно борются с протечками в крыше

Водопад в собственной квартире. И это не актуальное решение по дизайну интерьера, а настоящее стихийное бедствие для жильцов дома по улице Николая Васильева в Пскове.
ВИКТОР ЦАРЕВ:
Я не могу включить верхний свет! Потому что бежит, капает через лампочку прямо сюда.
Для Виктора Царева любой дождь или зимняя оттепель – настоящее стихийное бедствие. Вода, льющаяся с потолка, каждый раз переводит жизнь, что называется «в боевой режим». Тазики с водой то и дело надо осушать, чтобы не переполнились. И следить за светом: проводка может закоротить в любой момент.
У соседей за стенкой в зоне бедствия – большая часть квартиры. От постоянной влажности на стенах плесень и грибок. А лужи на полу не самое лучшее развлечение для годовалой девочки Даны.
На вопрос, обращались ли в управляющую компанию – нам приносят целый фолиант, посвященный переписке со всеми возможными ведомствами: от городской администрации до прокуратуры. Кипа бумаг собрана за долгие годы. А воз, и поныне там - крыша как текла, так и течет.
За разъяснениями отправляемся в управляющую компанию «Микрорайон №17». Там от ответа не уклонились, объяснили. Дом 69Б – это настоящая головная боль. Когда людям передали в ведение управление собственным жильем – его должны были, говорят коммунальщики, как минимум капитально отремонтировать.
СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВ: ДИРЕКТОР УК «МИКРОРАЙОН №17»:
Состояние кровли представляет опасность для проживающих в данном доме. Я не могу дать гарантии, что не будет завтра протечек. Не в состоянии дать. Там некуда что-то приклеить. На сырое-то и держать не будет. Ну, это же анекдот.
На крыше дома действительно свежие следы ремонта. Даже рубероид для текущих вклеек не убирают. Вот рулон лежит у входа. Вся кровля – сплошное решето. Новые заплатки стоят поверх старых. А основание кровли уже давно раскрошилось: из бетонного превратилось в песок. Спасти здесь может только полный, капитальный ремонт кровли. управляющие организации им не занимаются в принципе. Весь пакет документов направили в Фонд капитального ремонта. Но комиссия оттуда осмотрела дом и постановила, что пару-тройку лет это здание еще переживет.
СЕРГЕЙ МАКАРЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА – ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Но если ситуация настолько тяжелая, то в принципе мы сейчас проведем торги и будет какая-то экономия за счет понижения цены, и наверное появятся лишние деньги, то наверное, можно будет по согласованию с муниципалитетом, с городом – каким-то образом этот дом воткнуть. В этом году. Поэтому по весне, наверное, стоит жителям обратиться к нам, мы найдем способ.
Теперь жильцам многострадального дома остается лишь уладить все нормативные тонкости с фондом и пережить текущую зиму с ее непредсказуемой погодой. И ожидать капитального ремонта кровли ближайшим летом.
Кирилл Михайлов, Александр Калинин, Василий Нордэн
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