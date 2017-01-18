Развитие агропромышленного комплекса области обсудили сегодня в администрации Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 18:10

Псковская область остаётся лидером по индексу роста в мясном животноводстве. А по росту валового надоя молока наш регион на втором месте среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Об этом сегодня заявил вице-губернатор Псковской области Сергей Перников на совещании с заместителями глав районов, курирующих агросектор.

Благодаря мерам государственной поддержки выросло число доходных сельскохозяйственных предприятий. Общая прибыль составила пять миллиардов с половиной. По-прежнему главными проблемами агропромышленного комплекса Псковской области остаются кадровый дефицит и невысокая зарплата. Сейчас она составляет пятнадцать тысяч четыреста рублей. Среди задач на этот год - увеличить её. В целом, согласно предварительным данным, объем сельхозпродукции в минувшем году составил около тридцати миллиардов рублей, а финансирование отрасли - два миллиарда.



СЕРГЕЙ ПЕРНИКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Есть динамика, динамика серьезная и общая прибыль в принципе за последние годы такая очень существенная цифра и она говорит о том, что нам удалось тенденцию последних лет, связанную с не очень эффективной работой сельскохозяйственных предприятий, переломить.

Андрей Удалов