Губернатор Андрей Турчак осмотрел важнейшие великолукские строительные объекты

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 18:40

Площадь Великолукского драматического театра увеличилась после реконструкции на тысячу квадратных метров. Сейчас идут отделочные работы - впереди оборудование техникой. Так же стало известно, когда по путепроводу пустят транспорт.

За время реконструкции плюс тысяча квадратных метров. Более просторным стал вестибюль, сделаны пристройки для гардеробных и дежурного администратора. В помещении театра уже есть отопление, установлены новые окна, сейчас идёт внутренняя отделка. Материал для пола нужно подобрать так, чтобы сохранить акустику зрительного зала.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

К сожалению, в Пскове, в драматическом театре мы видим, что ламинат, который постелили, он просто украл звук полностью. И впоследствии нужно будет всё-таки пол там переделывать. Чтоб здесь ошибок таких не повторять.

- Здесь половая доска

- Половая доска. Ну, вот, она резонирует, и она даёт возможность звуку правильно работать.

Кроме строительных работ уже подключают коммуникации для света и звука, готовится оборудование для встроенного поворотного круга на сцене.

НИКОЛАЙ АНДРОСОВИЧ, ДИРЕКТОР ВЕЛИКОЛУКСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:

Над производством этого круга сейчас и работают специалисты. Это, скажу, очень важно для нашего театра, что позволит в дальнейшем, соответственно, ставить спектакли с возможностью быстро сменять декорации на сцене.

Актёров и зрителей Великолукский драматический сможет принять в августе 2017-го. А школа номер шесть только встаёт на капитальный ремонт.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ну, может быть чуть-чуть побольше, чем месяц Вам надо будет уже переезжать в другие помещения, потому что здесь начнётся ремонт, а после ремонта Вы уже вернётесь в новый, светлый, красивый, комфортный, спортивный зал, ну и в целом, в новую школу.

После ремонта здесь появятся ещё 125 учебных мест. Это позволит избавиться от второй смены. К переезду всё готово. Для детей разработан график занятий в других учреждениях. Педагоги хотят, чтобы обновлённая школа сохранила прежнюю тёплую атмосферу, как в этом классе. Булочки ученицы испекли сами на уроках технологии.

А для возведения новой школы в Великих Луках губернатор поручил подыскать другой участок. Около выбранной площадки в районе улицы Заслонова строится коттеджный поселок и сюда не ходит общественный транспорт. Кроме того, шла речь и о проекте учреждения.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы просто на обычную старую школу денег не дадим. Она должна быть новой и по содержанию, и по столовой, и по внешнему виду.

Деньги федеральные, как и на предыдущих объектах. Но войти в подобные госпрограммы сложно. Всё больше регионов подают заявки на участие, поэтому требования высокие.

А на стройплощадке путепровода губернатора ждали жители близлежащих домов. В то время, когда работает техника, у людей рушатся печи и осыпается штукатурка.

Губернатор пообещал в такие дома направить специальную комиссию, которая составит акты о состоянии помещений. Затем будут приниматься решения о компенсации. Что касается масштабной стройки, то она в разгаре. Здесь прокладывают первый в области подземный тоннель. Путепровод наконец-то соединит две части города, разделённые железной дорогой. Рабочий пуск движения по путепроводу запланирован на декабрь этого года.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин