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«Без грима»: ищем ответ на вопрос «что такое театр» с гостем студии – актером и режиссером Юрием Печенежским 19 января на «Радио России-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.01.2017 18:03

«Без грима»: ищем ответ на вопрос «что такое театр» с гостем студии – актером и режиссером Юрием Печенежским 19 января на «Радио России-Псков»Продолжаем знакомство с участниками 24-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. У нас в гостях режиссер Юрий Печенежский.

На сцене фестиваля он представит драматическую мистификацию в одном действии по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Чем интересен Юрию Печенежскому великий русский классик и как работается режиссеру с псковской труппой? Узнаем завтра в эфире «Радио России-Псков».
Слушайте с 13.40 на «Радио России-Псков».
 

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