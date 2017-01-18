«Без грима»: ищем ответ на вопрос «что такое театр» с гостем студии – актером и режиссером Юрием Печенежским 19 января на «Радио России-Псков»

Продолжаем знакомство с участниками 24-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. У нас в гостях режиссер Юрий Печенежский.
На сцене фестиваля он представит драматическую мистификацию в одном действии по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Чем интересен Юрию Печенежскому великий русский классик и как работается режиссеру с псковской труппой? Узнаем завтра в эфире «Радио России-Псков».
Слушайте с 13.40 на «Радио России-Псков».
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