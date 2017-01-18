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Об истории названий псковских улиц говорим на «Радио России-Псков» 19 января с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.01.2017 17:04

Об истории названий псковских улиц говорим на «Радио России-Псков» 19 января с 7.20Улицы Пскова и районных центров области. Истории их названий и причины переименований. Чьи имена стоит увековечить, какие исторические факты сохранить, от чего отказаться и к чему вернуться?

Обсудим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с историком-краеведом Михаилом Зуевым. Слушайте 19 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

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