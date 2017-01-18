О том, уступают ли псковские водители дорогу машине скорой помощи, говорим сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

В Петропавловске-Камчатском недавно произошел возмутивший общественность случай. Водитель иномарки перекрыла дорогу машине скорой помощи, мчавшейся на срочный вызов. В результате врачи опоздали: 21-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.
Теперь на повестке дня обсуждение вопроса, что делать, чтобы подобная ситуация не повторилась. Предлагаются разные меры: от таких радикальных, как таранить нарушителей, до ужесточении законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности. О том, как машины спецслужб ездят в нашем регионе, мешает ли им припаркованный транспорт во дворах и всегда ли псковские водители уступают дорогу, говорим в передаче «Постфактум». Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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