Расследование уголовного дела в отношении организаторов новогоднего представления в Ледовом дворце 24-25 декабря ведется активно и эффективно

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 15:00

Об этом в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Сергей Михайлов. Напомним, мошенники сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны.

Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который не получил оплату аренды в размере 260 тысяч рублей.

Валерий Гусев