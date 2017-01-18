Расследование уголовного дела в отношении организаторов новогоднего представления в Ледовом дворце 24-25 декабря ведется активно и эффективно

Об этом в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Сергей Михайлов. Напомним, мошенники сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны.
Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который не получил оплату аренды в размере 260 тысяч рублей.
Валерий Гусев
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Январь 2017
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