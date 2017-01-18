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Сегодня у православных Крещенский сочельник

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Категория: Вести-Псков
Создано 18.01.2017 10:51

Сегодня у православных Крещенский сочельникСегодня у православных Крещенский сочельник. В этот день принято готовить специальное блюдо – сочиво, освящать воду и ночью окунаться в купели. В Пскове по традиции, её вырежут на реке Великой, у Мирожского монастыря, в Великих Луках на Ловати, в районе городского пляжа. Как нам сообщили в главном Управлении МЧС, места купания будут оборудованы по всем правилам безопасности.

Рядом с ними организуют дежурство медиков и спасателей. Сильных морозов в ночь на четверг не ожидается. Так же специалисты напоминают о мерах предосторожности: ныряние в ледяную воду – стресс для организма. И тем, кто раньше этого не делал рекомендуют начать с простого обливания холодной водой.

Кирилл Радион


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