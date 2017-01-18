Истории о жизни псковских инспекторов ГАИ из первых уст теперь может узнать любой пскович. Такая книга появится в областной библиотеке. На Псковщине специальное подразделение полиции создавалось в сороковые под аббревиатурой ОРУД, то есть отдел по регулированию уличного движения. Книга - это воспоминания пятисот служителей ОРУД, ГАИ и после ГИБДД.
С каждым лично пообщался составитель издания - полковник милиции в отставке Анатолий Марковский. Он надеется, что следующая книга будет значительно дополнена, чтобы у читателей была возможность ещё больше узнать об истории родной земли.
АНАТОЛИЙ МАРКОВСКИЙ, ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы должны поднять престиж службы, её авторитет. Это нужно не мне, это нужно будущим поколениям. Чтобы люди понимали, как служили мы, в каких условиях, как сейчас служим, ведь раньше был жезл и компостер, а сейчас сколько техники пришло.
Регина Кадырова
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Январь 2017
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