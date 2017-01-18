Жильцы дома по улице Николая Васильева не могут добиться ремонта крыши

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 11:22

Долгие годы не могут добиться ремонта кровли жильцы дома по улице Николая Васильева в областном центре. Любой дождь или зимняя оттепель для них – настоящее стихийное бедствие. Вода, льющаяся с потолка, каждый раз переводит жизнь, что называется «в боевой режим». Тазики с водой то и дело надо осушать, чтобы не переполнялись.

И следить за светом: проводка может закоротить в любой момент. В квартирах на верхних этажах - сырость, плесень и грибок.

ЖИЛЬЦЫ:

Крыша вся гнилая, вся течет. Все падает. Побелка вся. Сквозная дырка. Весь палас мокрый. Вот течет! Прямо вода стоит!

У жильцов целый фолиант, посвященный переписке со всеми возможными ведомствами: от городской администрации до прокуратуры. Кирилл Михайлов пытался выяснить - есть ли шанс на ремонт, его репортаж смотрите в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20:44.

Кирилл Михайлов