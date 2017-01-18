В Пскове завершается установка пешеходных ограждений

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 11:27

Всего в городе будет установлено более двух тысяч метров пешеходных ограждений. Работы уже завершены на улице Коммунальной, Труда, Юбилейной. В первую очередь ограждения устанавливают возле регулируемых пешеходных переходов, вблизи школ и детских садов.

Чтобы обеспечить безопасность и ограничить бесконтрольный выход пешеходов на проезжую часть.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ОГИБДД ПОЛИЦИИ ПО ГОРОДУ ПСКОВУ:

За последние два года у нас достаточное количество ограждений было установлено. По сравнению даже с прошлым годом у нас места концентрации ДТП снизились в два раза. Я думаю, что одной из причин снижения послужила установка вот этих пешеходных ограничивающих ограждений.

Отмечу, по контракту подрядчик должен был получить за установку ограждений более полутора миллионов рублей. Но теперь эта сумма будет меньше, в связи со штрафными санкциями за задержку работ. Кроме того, после установки всех пешеходных ограждений приемная комиссия проверит их на соответствие техническому заданию и требованиям госта. Это размеры ограждений, удерживающая способность и коррозийная стойкость.

ЕВГЕНИЙ ЗИНКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА:

Можно отметить, что наконец-то подрядчику удалось привлечь более менее профессиональные кадры и вот те недостатки, которые массово были продемонстрированы, они сейчас в более трудных условиях, но исправляются.

Екатерина Давыдова