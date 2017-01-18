Работы по реконструкции театра и строительству путепровода оценил Андрей Турчак во время визита в Великие Луки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 11:27

Площадь Великолукского драматического театра увеличилась после реконструкции на тысячу квадратных метров. Более просторным стал вестибюль, гримёрки, подсобные помещения. Ход ремонтных работ оценил глава региона Андрей Турчак во время визита в Великие Луки. В помещении театра уже есть отопление, установлены новые окна, сейчас идёт внутренняя отделка.

Особое внимание губернатор обратил на сохранение акустики зрительного зала. Для этого необходимо тщательно подбирать материалы для пола.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

- К сожалению, в Пскове, в драматическом театре мы видим, что ламинат, который постелили, он просто украл звук полностью. И впоследствии нужно будет всё-таки пол там переделывать. Чтоб здесь ошибок таких не повторять.

- Здесь половая доска

- Половая доска. Ну, вот, она резонирует, и она даёт возможность звуку правильно работать.

Также во время рабочей поездки Андрей Турчак осмотрел здание средней школы № 6, которая становится на капитальный ремонт. А под строительство новой школы в Великих Луках губернатор поручил подыскать другой участок. Около выбранной площадки на улице Заслонова строится коттеджный поселок и отсутствует транспортное сообщение. Кроме того, глава региона побывал на стройплощадке путепровода, по которому на конец этого года запланирован рабочий пуск движения автотранспорта.

Лариса Чурикова