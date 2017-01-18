Подарки от новоржевских друзей вручили ученикам Москвинской средней школы

Поздравить учеников Москвинской средней школы с Новым годом и Рождеством приехали Санта Клаус и его помощник Эльф. Ради такой встречи, а также, чтобы подарить детям ещё раз праздник, в школе снова украсили ёлку. Возле неё собрались тридцать школьников из разных классов - все из малообеспеченных семей.
Им помогает псковский Красный Крест в содружестве с норвежскими коллегами. За счёт благотворителей эти дети бесплатно питаются в школе. В канун Нового года ребята написали письма с пожеланиями норвежскому Санта-Клаусу. Кульминацией праздника стало вручение долгожданных подарков. В основном - это игрушки и одежда.
ПЁТР ВАСИЛЕВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА:
Учитывая, что мы сотрудничаем с норвежским Красным Крестом и программа помощи, что реализуется в этой школе, поэтому мы обратились к ним за помощью, и вот наступил этот момент, когда Санта Клаус придёт в школу, и вручит долгожданные подарки, и исполнит их мечты.
ТАМАРА НЕИЗВЕСТНАЯ:
Я очень хотела санки, я молила, это сбылось, я верю в чудеса и всегда мои чудеса сбываются, я очень рада, что у нас такой праздник у нас Новый год.
Татьяна Борисова
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