Полет над зимним Псковом и знойная Валенсия: выставка фотохудожника Светланы Гавриловой в галерее «Дар»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 10:25

Полет над зимним Псковом и знойная Валенсия, пейзажи, натюрморты, портреты. В галерее «Дар» - выставка фотохудожника Светланы Гавриловой. Своеобразный отчет за два последних года, в котором работы разные по жанрам и настроению объединены в афише строкой Арсения Тарковского «Если ангел объектива под крыло твой мир берет».

Испания. Запечатленное счастье. Алиса из страны чудес. Мальчик и его мечта. Она увидела и успела снять «Время, которого нет» и «День весеннего равноденствия». Невероятное небо, соединившее над маленьким человеком два огромных крыла. Фотохудожник Светлана Гаврилова создает мир, в котором все есть любовь.

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА, ФОТОГРАФ:

Тема появилась из строк Арсения Тарковского: «Все, что живо, мило, зримо повторяет свой полет, если ангел объектива под крыло твой мир берет». То есть вещи, которые меня окружают, люди, которые меня окружают, которые мне дороги, которым я благодарна, и я могу свою благодарность выразить через фотографию.

На выставке буквально яблоку негде упасть. От друзей - песни и стихи, слова признательности за красоту, которая преображает жизнь. Стихотворные строки сопровождают видеоряд. Пушкин, Блок, Цветаева, Северянин. Она живет искусством и литературой всех эпох и народов. Но эти имена особенно дороги.

ОЛЬГА КОШЕЛЬКОВА, ИСКУССТВОВЕД:

Светлана Гаврилова не просто художник, она отдельное явление в этом ряду. Она умудряется в своих работах сказать то, что ты никогда словами не сформулируешь.

ИГОРЬ СОЛОВЬЕВ, ФОТОГРАФ:

Она придерживается камерного жанра, которым в Пскове мало кто владеет. Единственное, что могу сказать, это настоящий профессионал, таких в городе больше нет.

Она сфотографировала сотни счастливых детей. И это особый дар Светланы Гавриловой. Но огромный отклик вызвал ее проект «Загляните в детские глаза», посвященный детям, оставшимся без родителей. Собранные деньги были перечислены Детскому дому.

ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВА:

У Светланы исключительный талант. Она может быть сама в душе, как ребенок и видит родных себе людей. Она фотографировала и моих детей. Это великолепно. Это самые чистые их порывы.

Светлана умеет сказать о лучшем, что есть в человеке. В горе или в радости увидеть главное в его глазах. Псков. Идет снег. Открыточный вид перестал быть штампом, потому что это фотография сделана настоящим художником.

Марина Михайлова, Денис Алексеев