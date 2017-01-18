В Доме ремёсел школьников познакомили с народными рождественскими обрядами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 18.01.2017 10:00

С народными рождественскими традициями познакомили школьников в псковском Доме ремесел. О святочных гаданиях, о ряженых и колядках ребята, конечно, слышали, но не подозревали, как много в старину существовало интересных обрядов, связанных с январскими праздниками. И во многих из них школьники сами приняли участие: призывали морозную зиму, наряжались, колядовали, делали обереги и гадали на будущее.

Теперь, уверены организаторы, на вопрос: в какой праздник можно встретить ряженых, ребята будут вспоминать не только Хэллоуин.

Весело и задорно ребята знакомятся с древними традициями. Какие блюда нужно готовить в святочные дни, какие песни петь, чем развлекать гостей и как привлечь в свой дом плодородие и богатство - об этом в Доме ремесел школьникам рассказали собиратели и хранители традиций - фольклорный ансамбль "Уграда". В том, что свои истоки забывать нельзя, уверены и сами ребята.

НАСТЯ ЗАГОРСКАЯ:

Чтобы в будущем знать о всех традициях и потом рассказывать всем, какие традиции есть, как надо колядовать.

Благодаря интерактивной программе ребята не просто получили новые знания, но и сами приняли активное участие в традиционных обрядах. Так они узнали своё будущее: кому-то быть здоровым, кому-то грызть гранит науки, а кому-то накапливать богатство и путешествовать. А волшебная рукавичка наполнилась добрыми пожеланиями и каждого гостя одарила святочным сувениром. Фольклорный ансамбль "Уграда" делает упор именно на местные традиции.

ГАЛИНА БЕРЕЗИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ "УГРАДА":

Наша задача в первую очередь мотивировать детей уважать Псков, псковские традиции, потому что, когда я спрашиваю у детей про праздник, когда переодеваются, они знаете, что называют? Хэллоуин - это печально, и мы не будем любить и уважать свой город, если первым праздником будем называть Хэллоуин, а не святки.

Святочная неделя заканчивается девятнадцатого января. А значит еще есть время погадать и поколядовать, главное, чтобы погода не подвела. И на этот случай у наших предков была своя приговорка, чтобы зима была снежной, а ребятишки вдоволь накатались на лыжах и санках.



Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин