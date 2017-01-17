Сегодня исполнилось сорок восемь лет со дня смерти известного реставратора Юрия Спегальского

Традиционно на Мироносицком кладбище у могилы архитектора и его жены Ольги Аршакуни состоялся митинг памяти. В нём приняли участие сотрудники музея-заповедника и псковские студенты.
Напомню, Юрий Спегальский известен не только, как реставратор и архитектор, ещё и как выдающийся знаток древнего Пскова, художник, автор книг о псковском зодчестве.
АННА РАДЧЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Юрий Павлович Спегальский, выдающийся архитектор-реставратор, чьими силами возрождался Псков после Великой Отечественной войны. Приехав в Псков из Ленинграда летом сорок четвертого года он деятельно приступил к восстановлению города. Его силами были созданы Псковские реставрационные мастерские, которые он возглавлял после войны, по его проектам были восстановлены замечательные псковские кончанские храмы, такие как Никола со Усохи и церковь богоявления Запсковья.
Наталья Барарь
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Январь 2017
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