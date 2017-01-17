Сегодня исполнилось сорок восемь лет со дня смерти известного реставратора Юрия Спегальского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 16:32

Традиционно на Мироносицком кладбище у могилы архитектора и его жены Ольги Аршакуни состоялся митинг памяти. В нём приняли участие сотрудники музея-заповедника и псковские студенты.

Напомню, Юрий Спегальский известен не только, как реставратор и архитектор, ещё и как выдающийся знаток древнего Пскова, художник, автор книг о псковском зодчестве.

АННА РАДЧЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

Юрий Павлович Спегальский, выдающийся архитектор-реставратор, чьими силами возрождался Псков после Великой Отечественной войны. Приехав в Псков из Ленинграда летом сорок четвертого года он деятельно приступил к восстановлению города. Его силами были созданы Псковские реставрационные мастерские, которые он возглавлял после войны, по его проектам были восстановлены замечательные псковские кончанские храмы, такие как Никола со Усохи и церковь богоявления Запсковья.

Наталья Барарь