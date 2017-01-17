logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Вести 16:9
Главная > Новости

Сегодня исполнилось сорок восемь лет со дня смерти известного реставратора Юрия Спегальского

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 17.01.2017 16:32

Сегодня исполнилось сорок восемь лет со дня смерти известного реставратора Юрия СпегальскогоТрадиционно на Мироносицком кладбище у могилы архитектора и его жены Ольги Аршакуни состоялся митинг памяти. В нём приняли участие сотрудники музея-заповедника и псковские студенты.

Напомню, Юрий Спегальский известен не только, как реставратор и архитектор, ещё и как выдающийся знаток древнего Пскова, художник, автор книг о псковском зодчестве.

АННА РАДЧЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Юрий Павлович Спегальский, выдающийся архитектор-реставратор, чьими силами возрождался Псков после Великой Отечественной войны. Приехав в Псков из Ленинграда летом сорок четвертого года он деятельно приступил к восстановлению города. Его силами были созданы Псковские реставрационные мастерские, которые он возглавлял после войны, по его проектам были восстановлены замечательные псковские кончанские храмы, такие как Никола со Усохи и церковь богоявления Запсковья.

Наталья Барарь


SocButtons v1.5

Новости

Витрум
Kinza
Авто-трэвл
Авто-трэвл
Чудо Вафли
Интрига
АвтоАнгелы
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5