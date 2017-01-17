О переводе общедомовых расходов в жилищные услуги говорим сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 16:25

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включаются расходы на оплату коммунальных услуг на общедомовый нужды. Давно обещанная манипуляция, заявленная авторами как «избавление от общедомовых нужд», неоднократно переносимая во времени, наконец-то реализовалась. По словам Дмитрия Медведева, подписанное им постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные позволит повысить прозрачность формирования оплаты за эти услуги для граждан. Разберемся в чем суть и что изменится для псковичей сегодня в передаче «Постфактум». Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.



Анастасия Цепина