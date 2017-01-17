Уже в январе жители многоквартирных домов будут платить за общедомовые нужды по-новому

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 16:09

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Плата за общедомовые нужды - холодную и горячую воду, а также электроэнергию - войдет в квитанцию отдельной строкой.

И будет рассчитана не по показаниям общедомовых счётчиков, а по специально разработанным для каждой категории домов нормативам. Введение норматива, считает Андрей Агапов, должно стимулировать управляющие компании самостоятельно выявлять утечки и незаконные подключения к энергоресурсам. При этом увеличения размера платы за ОДН, по мнению Андрея Агапова, произойти не должно.

АНДРЕЙ АГАПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:

Данные нормативы рассчитаны специализированной организацией и начислялись и до изменения в законодательстве. И сейчас определены только четкие нормативы, которые позволяют именно конкретно от жилплощади начислять каждому собственнику помещения.

Светлана Константинова