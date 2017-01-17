Как обезопасить себя и не попасться на удочку мошенников обсуждаем 17 января в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 12:32

"Мошенники прислали бруски вместо металлоискателя" ."В Пскове мошенники выманили у пенсионера по телефону 140 тысяч рублей". "Семнадцать тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Великих Лук". В последние время такие заголовки в новостях стали появляться всё чаще и чаще, мошенники активизировались и изобретают всё более изощренные способы обмана наших сограждан. Как обезопасить себя и не попасться на удочку мошенников? Обсуждаем 17 января в «Шоу вежливых людей» с 17.05. Телефон прямого эфира 66-27-47. В нашей студии - заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Сергей Михайлов

