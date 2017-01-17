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Сегодня в 13:40 на «Радио России-Псков» состоится премьера проекта «Без грима»

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.01.2017 12:00

Сегодня в 13:40 на «Радио России-Псков» состоится премьера проекта «Без грима»Творческие метаморфозы. Авторские эксперименты. Гости и участники 24-го Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Какой он, театр? Ответ на этот вопрос будут искать журналист Ирина Лукина и театральный критик Андрей Пронин в новом проекте «Радио России - Псков» - «Без грима». Слушайте каждый вторник и четверг.

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