Сами не пашут, и другим не дают: в Псковском районе развернулась война за землю

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 11:46

В Псковском районе зарастают кустами и деревьями несколько гектаров земель сельхозназначения. Россельхознадзор провёл проверку в отношении сразу двух организаций. Крестьянско-фермерское хозяйство «Мерелайне» и фирма «АА-Строй» - соарендаторы участка, который принадлежал обанкротившемуся совхозу "Быстрецово". Первые возделывают часть земель совхоза. Вторые - землю вовсе не используют, при этом утверждают: прав трудиться на полях хозяйство «Мерелайне» не имеет. Почему? И как получилось, что фирму, которая действительно работает, в судебном порядке убирают с участка те, кого сельское хозяйство, как видно, мало интересует?

Мусор, деревья, борщевик - высотой с человеческий рост и, конечно, кусты на полях. Такую нерадостную картину уже несколько лет видят около своей деревни жители Быстрецово. Эти земли некогда принадлежали колхозу с одноименным названием. Он обанкротился - ещё в сентябре две тысячи одиннадцатого. Через год, при посредничестве регионального Агентства по управлению госимуществом, арендатором части земли бывшего плодопитомника стало крестьянско-фермерское хозяйство «Мерелайне» - оно активно принялось за работу на участке. Ещё через четыре месяца с молотка обществу "АА-Строй" была продана вся собственность колхоза - множество построек. КФХ «Мерелайне» и «АА-Строй», говоря юридическим языком, стали соарендаторами земли. Вот только конкретно, кто какой участок занимает, узнать было невозможно: точная площадь и границы совхоза "Быстрецово" не были определены документально. Некоторое время соарендаторы существовали мирно, так сказать, по взаимной договоренности пользовались землей: работники «Мерелайне» продолжили возделывать, конечно, лишь часть участка; гектары "АА-строя" - пустовали, со временем все больше зарастая кустами и деревьями. И это несмотря на то, что в документах фирмы основной вид деятельности указан как "растениеводство в сочетании с животноводством". Тревогу забил Россельхознадзор.

РОМАН ВАСИЛЬЕВ, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ:

Зарастающие поля грозят именно при палах травы: сгорает имущество людей, дома, надворные постройки. Много случаев, что люди сгорают вместе с домами. По крайней мере лет 5 назад у нас в Палкинском районе по крайней мере сгорело 3 старика. То, что именно из-за палов травы, что земля сельхозназначения не используется.

Но поскольку участок не размежеван документально - свою проверку Россельхознадзор провёл в отношении обоих соарендаторов. Сейчас принято решение - за неиспользование земли по назначению оштрафовать "АА-Строй". Кстати, фирма, похоже, все поля бывшего колхоза «Быстрецово» задумала превратить в лес. Они выживают соседа-соарендатора с земли. И уже - выиграли дело в суде. Говорят - соглашение об аренде между Росимуществом и крестьянско-фермерским хозяйством было заключено с многочисленными нарушениями федеральных законов; в частности, например, право аренды официально зарегистрировано в едином госреестре прав на недвижимое имущество - уже после конкурсных торгов.

Связаться с "АА-Строй", чтобы узнать, что они думают о ситуации, а заодно и выяснить - почему же они не используют свой участок по назначению - нам не удалось. В крестьянско-фермерском хозяйстве «Мерелайне» - отметили: с их стороны все было оформлено верно, свои права - продолжат отстаивать в суде. Но проблема пришла - откуда не ждали - в Росимуществе - исчезли документы КФХ. Их просто на просто - потеряли! И доказать сейчас, что сделка была заключена на законных основаниях - без этих бумаг невозможно.

КОНСТАНТИН СОКОЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КФХ" МЕРЕЛАЙНЕ":

Знаете, ни заявлений моих не сохранилось в Росимуществе, ни записей в журналах не сохранилось. Так вот, знаете, такая организация - все куда-то пропало. Я не считаю себя нарушителем каким-то или так далее. Я этой землей пользуюсь, выращиваю скот, пашу землю, сажаю овощи. Сейчас зерно сею, то есть - приобретаю технику, получил грант от государства.

И это - главное отличие КФХ «Мерелайне» от соседей. Они действительно, отмечают в Россельхознадзоре, пользуются землей по назначению. Не дают ей пустовать. В отличие от соседей.

РУСЛАН ИСАЕВ, СОТРУДНИК КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА "МЕРЕЛАЙНЕ":

Какая-то получается несправедливость! Кто занимается землей - тому не дают землю; а кто так, получается, как-то... какими-то обманными путями уходят... И она стоит, видели, в заросшем состоянии.

Сейчас на решение суда - аннулировать их право аренды - крестьянско-фермерское хозяйство «Мерелайне» намерено подать кассационную жалобу. Дмитрий Соколов отмечает: один из главных аргументов: у него на участке есть в собственности несколько построек.

А согласно Земельному кодексу: те, кто владеет недвижимостью на определенном участке - приобретают и права на землю под ней. Почему на этот пункт внимания не обратил суд - неизвестно. Поэтому окончательную точку в этой истории ставить пока рано, впереди у двух фирм ещё не одна встреча в суде.

Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов, Денис Алексеев