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Пенсионный фонд расширяет перечень электронных услуг

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.01.2017 11:26

Пенсионный фонд расширяет перечень электронных услугПенсионный фонд расширил в новом году перечень государственных услуг в электронном виде. Не выходя из дома в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда можно подать заявление о назначении пенсии и способе её доставки, выдаче сертификата на материнский капитал, об отказе от формирования накопительной пенсии и другое. Всего двадцать три услуги.

Цель Пенсионного фонда - сделать так, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы для подачи заявления на госуслугу.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Для подачи заявления необходимо провести регистрацию на едином портале государственных услуг. Клиентские службы по территории нашей области осуществляют данную регистрацию на едином портале госуслуг. Поэтому любой гражданин, пенсионер может прийти в клиентскую службу зарегистрироваться и подать заявление в электронном виде.

Екатерина Давыдова


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