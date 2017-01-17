В Центре народного творчества прошел конкурс национального костюма

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 11:20

В Центре народного творчества подвели итоги Областного конкурса национального костюма. Гран-при получили коллекции изборских ткачей Покровских и коллектива Татьяны Паршенковой из Дома детского творчества.

Красный угол с настоящим киотом из крестьянской избы, «Боговы» полотенца, которыми украшали иконы, образцы традиционного рукоделия, старинные, редкой формы крыловидные гусли из деревни Молитвино Карамышевского уезда, от деда Сысоя. Уникальную этнографическую коллекцию Татьяна Паршенкова собирала с помощью мужа, на его родине под Псковом и в новгородской деревне своей бабушки. Оттуда несколько ткацких станов, на которых старинному ремеслу обучились уже несколько поколений воспитанников Дома детского творчества.

ТАТЬЯНА ПАРШЕНКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОЙ СТУДИИ ТКАЧЕСТВА:

Для того, чтобы выступать, изучать культуру Псковской области, нам необходимо было надеть одежду ту, которую носили в старину. Поэтому изучение этой одежды: сарафанов, рубах - было просто жизненно необходимым. Поэтому мы сами пошли в музей, нашли костюмы и сделали реконструкции их, сшили такие же.

Конкурс национального костюма в Центре народного творчества. Гран-при получили две коллекции. За использование традиционных мотивов в современном костюме - изборские ткачи, Покровские Лииви Анцевна и Александр Владимирович, в содружестве с Юлией и Татьяной Белоусовой. За реконструкцию этнографического костюма - фольклорист и педагог Паршенкова Татьяна и ее ученицы. Реконструированы сарафан-косоклин, сарафан-кругляк с грудинкой и подгрудный сарафан. Несколько видов рубах-станух, которые носились в старину. Стануха с вытканными вставками, стануха, собранная по рукавам и по горловине, традиционные головные уборы Псковской области: сборушка, красота - для девиц и кика-сорока, которую носили замужние женщины.

НАТАЛЬЯ БОЧИНА, ГЛАВНЫЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА:

Прекрасный педагог. Девочки у нее ткут браные вставки. Костюмы делаются просто замечательные. Она говорит, что двадцать лет работает и ей в голову не приходило, что это замечательная коллекция.

И это только часть коллекции Татьяны Паршенковой. Она собрала колоссальный материал о традиционном псковском костюме. И, буквально по Пушкину, «наткала бы полотна»: к псковским Ганзейским дням помогла бы правильно одеть сотни реконструкторов, принимающих гостей. Сейчас ученицы Татьяны на Всероссийский конкурс «Псковские жемчужины» готовят свои научные работы. Анна Дмитриева реконструирует старинное полотенце и поет песни псковского поозерья.

АННА ДМИТРИЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА:

Очень бы хотелось в Санкт-Петербург поступить в консерваторию, потому что фольклор - это очень интересно для меня. Вся моя жизнь - фольклор.

С псковским фольклором, обрядовыми песнями и танцами коллективы Галины Березиной «Виноградный лужок» и «Уграда» объехали пол мира. Они пропагандируют подлинную, научную этнографию родного псковского края. А это - поэтика образов, стиха, исполнительская манеры старинной культуры и костюмы.



Марина Михайлова, Юрий Ильин, Денис Алексеев

