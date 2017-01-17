Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 11:13

В областном Центре народного творчества проходит традиционная выставка «Псковская зима». Она посвящена теплой зимней моде. И это не только одежда, но и уютный дом, в котором многое сделано талантливыми мастерицами. На выставке представлены декоративные изделия из валяной шерсти и вещи нужные в хозяйстве: тапочки, рукавицы, куртки, пальто, шапки, береты. Плетение из бересты и болотной травы.

В частности, работы Ирины Константиновой, победительницы «Руси мастеровой в Москве». Шкатулки-солонки из Печор и коллекции костюмов разных авторов. В их числе стилизации на тему русского фольклора от Людмилы Яковлевой, преподавателя ПсковГУ и печорской студии дизайна. Её руководитель - московский модельер Алёна Иванова привезла на выставку презентацию своей коллекции современной одежды в доме мод Вячеслава Зайцева. В ней использованы мотивы национальных хакасских орнаментов.

АЛЕНА ИВАНОВА, ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ:

Продолжаю заниматься разработкой коллекции подснежники, это весенне-летняя коллекция. И почему я этим занимаюсь, потому что коллекция пользуется спросом и девушкам и мужчинам очень интересна. Хочется новые модели показать, чтобы люди в этом ходили, чтобы одежда была комфортной и несла какую-нибудь информацию.

Марина Михайлова