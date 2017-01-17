В Великих Луках отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 20:50

Великие Луки сегодня отметили очередную годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Митинг прошёл на братском захоронении. Залпами орудий почтили память погибших в боях за город на Ловати.

До войны Виктор Кудрев успел окончить два школьных класса. Семья жила в самом центре Великих Лук на площади Ленина, а за несколько дней до прихода немцев переехала в Куньинский район. Там мальчик продолжил учиться. Ходить в Жижицкую школу приходилось пешком, по 10 километров в одну сторону.

ВИКТОР КУДРЕВ:

Однажды пришёл в школу – станция разгромлена, самолет немецкий сбит, лётчики валяются. Приходилось видеть, как вот сгорел санитарный поезд во время налёта. Сгорели наши раненые, в поезде были, там они обугленные лежали.

В память о погибших минута молчания. Здесь на плитах воинского мемориального захоронения более шести тысяч имён. И это только те, которые удалось установить. Ведь после войны на улицах и площадях Великих Лук осталось 688 братских и одиночных могил. Все захоронения перенесли сюда на Братское кладбище.

УЛЬЯНА БЕЛАШ, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №13:

Мы пришли сюда, чтобы доказать, что мы об этом помним и знаем

СЕРГЕЙ ГУСЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Наш город был разрушен до основания, но благодаря самоотверженному труду великолучан на месте пепелищ выросли новые промышленные объекты, дома, школы, больницы.

В день освобождения вспоминают ожесточённые бои за город. Сначала отвоевали крепость, а затем в районе железнодорожного узла сдался в плен начальник немецкого гарнизона подполковник фон Засс. Кроме того, Великолукская наступательная операция не позволила фашистам задействовать часть своих войск на других важнейших участках фронта, в частности, под Сталинградом. За Великолукскую операцию орденами и медалями награждены более 16 тысяч воинов. Многие посмертно. Венки и живые цветы в памятный день традиционно возложили к Вечному огню.

«День Победы» исполнили стоя, вместе с мужским хором ветеранов, когда в зале Великолукского краеведческого музея чествовали участников войны и тружеников тыла.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Хочу пожелать всем крепости сил. Крепости сил, физических, душевных нашим ветеранам, чтобы Вы как можно дольше нас радовали, оставались вместе с нами в строю. А мы с Николаем Николаевичем постараемся сделать всё, для того, чтобы город Великие Луки становился краше, комфортнее.

А героическое прошлое теперь можно увидеть и глазами военных корреспондентов. В фойе Краеведческого музея открылась новая экспозиция «Фронтовой блокнот».

Лариса Чурикова, Юрий Павкин