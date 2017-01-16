В Великих Луках состоялся торжественный вечер в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 21:05

Великие Луки отмечают семьдесят четвёртую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Основные мероприятия состоятся завтра. А сегодня духовой оркестр встречал всех, кто пришёл на торжественный вечер в честь праздника.

В зале ветераны, молодёжь, руководители города, представители духовенства и общественных организаций.

СВЕТЛАНА ИЛЬЯШЕВИЧ, СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Я возглавляю ветеранский клуб «Светлана». И каждый год в этот день мы обязательно отмечаем этот праздник. Мы все дети войны. Весь наш клуб по возрасту – дети войны. Некоторые помнят, как брали город, как освобождали город.

Памятные медали «Великие Луки — город воинской славы» вручили учителям, врачам, специалистам других сфер, благодаря которым город живёт и развивается. Кроме того, ветеран Великой Отечественной Иван Алексанров отмечен нагрудным знаком «Семьдесят пять лет битвы за Москву». Участникам войны - слова особой благодарности.

НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

А мы со своей стороны сделаем всё возможное для того, чтобы город рос, развивался, становился лучше, уютнее, комфортнее. Чтобы в нём продолжались добрые традиции, заложенные нашими отцами и дедами. Желаю всем Вам, прежде всего, доброго здоровья, силы духа, бодрости, счастья, радости и добра.

Лариса Чурикова