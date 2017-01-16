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О банных традициях и ритуалах говорим на «Радио России-Псков» 17 января

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.01.2017 19:51

О банных традициях и ритуалах говорим на «Радио России-Псков» 17 январяИздревле важнейший символ Руси – баня. Баня очищала и возрождала тело и дух, избавляла от всевозможных недугов и болезней. И по сей день в России баня - важный элемент жизни. О банных традициях и ритуалах поговорим в прямом эфире «Стартовой площадки». Советы, как выбрать лучший веник, секреты банных процедур для красоты души и тела от профессионального косметолога, топ лучших напитков для бани от чайного эксперта – это и многое другое узнаете завтра с 7.20 на «Радио России-Псков».

Присоединяйтесь к нам в прямом эфире по телефону 66-27-47, задавайте вопросы и делитесь собственными секретами хорошей бани.

Анастасия Цепина

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