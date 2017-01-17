Введение норматива оплаты за общедомовые нужды должно стимулировать УК устранять утечки и незаконные подключения к энергоресурсам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 20:54

Уже в январе жители многоквартирных домов будут платить за общедомовые нужды по-новому. В квитанциях теперь появятся отдельные строки. О новшествах сегодня рассказали журналистам.

Платить за текущие трубы или круглосуточно горящие в подъездах лампочки собственникам теперь не придется. По новому федеральному закону своеобразный "потолок" расхода электроэнергии и воды для общедомовых нужд прописан теперь для каждой категории дома - разной этажности, с лифтом и без, с колясочными и вестибюлями.

АНДРЕЙ АГАПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:

В эти литры входит обслуживание многоквартирного дома, в том плане, что там уборка общедомовой территории. Дальше, ежегодно необходимо проводить, готовить к отопительному сезону, промывка системы, кроме того, устранение аварийных ситуаций объектов. Если мы говорим про электроэнергию, то это работа лифтового оборудования, работа насосного оборудования на водоснабжение, освещение, естественно.

Плата за всё это теперь будет фиксированная. Цифра в квитанциях, как утверждает руководитель Госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, если и увеличится, то не сильно. Однако вопрос, зачем тогда установили общедомовые счетчики, выложив при этом "кругленькую" сумму, у многих псковичей явно возникнет. Ведь выбора - платить за ОДН по нормативу или по счетчику у псковичей, скорее всего, не будет. По крайней мере, планируют в администрации, в этом году. Окончательное решение примут в июне.

АНДРЕЙ АГАПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:

В случае если потребление ресурса общедомового получается больше норматива, то вот эта дельта, которая превышает норматив, по сути, это ответственность управляющей компании, которая несвоевременно проводила обслуживание инженерных сетей, имеет какие-то протечки, которые неучтенные, не учитываются в этом нормативе.

А значит, за этот перерасход, утверждает чиновник, сама управляющая организация и заплатит. А чтобы избежать лишних расходов, сама оперативно найдет и утечки, и неплательщиков, и "резиновые" квартиры. Ситуация может быть и обратной.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГОСКОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ:

В домах, где будет установлен прибор учета, как сегодня сказали на пресс-конференции, в конце года, исходя из показаний фактических, будет сделан перерасчет. Но если реальное потребление ресурса оказалось ниже, то это будет приятным бонусом, который собственники будут перераспределять. Как это они будут перераспределять, решать они будут на общем собрании.

Либо пускать освободившиеся от переплаты деньги на нужды дома, либо перенести их в счет будущих платежей. Правда, чиновники не скрывают - чтобы эта система заработала, предстоит решить ещё немало вопросов.

Светлана Константинова, Денис Алексеев