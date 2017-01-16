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Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.01.2017 17:31

Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школДвести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.

По подушевому финансированию малокомплектные школы получают недостаточно средств, поэтому бюджет поддерживает их дополнительно. Участники заседания обсудили и новые изменения в трудовой кодекс. Поправки ограничат зарплаты руководителей государственных учреждений - они смогут быть выше средней зарплаты в коллективе максимум в три раза. Сейчас действует норма - не более чем в четыре раза. А с первого апреля этого года должностные оклады руководящих работников будут уменьшены на десять процентов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Если мы говорим о том, что у нас есть целый набор учреждений, организаций бюджетных, в которых перекосы есть, не только коэффициент один к четырем не выполняется, но и один к пяти, один к шести, есть такие. Понятно, что общий объем средств фонда оплаты труда, он же у нас не меняется, наоборот, растет, наша задача, чтобы у работников зарплата повышалась.

Иван Павлов

 

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