Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 17:31

Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.

По подушевому финансированию малокомплектные школы получают недостаточно средств, поэтому бюджет поддерживает их дополнительно. Участники заседания обсудили и новые изменения в трудовой кодекс. Поправки ограничат зарплаты руководителей государственных учреждений - они смогут быть выше средней зарплаты в коллективе максимум в три раза. Сейчас действует норма - не более чем в четыре раза. А с первого апреля этого года должностные оклады руководящих работников будут уменьшены на десять процентов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Если мы говорим о том, что у нас есть целый набор учреждений, организаций бюджетных, в которых перекосы есть, не только коэффициент один к четырем не выполняется, но и один к пяти, один к шести, есть такие. Понятно, что общий объем средств фонда оплаты труда, он же у нас не меняется, наоборот, растет, наша задача, чтобы у работников зарплата повышалась.

Иван Павлов