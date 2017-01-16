Двести миллионов рублей из бюджета области будут дополнительно направлены на финансирование малокомплектных школ. Эта сумма будет распределена между сотней таких учреждений нашего региона - рассказал сегодня на заседании администрации области начальник Управления образования Александр Седунов.
По подушевому финансированию малокомплектные школы получают недостаточно средств, поэтому бюджет поддерживает их дополнительно. Участники заседания обсудили и новые изменения в трудовой кодекс. Поправки ограничат зарплаты руководителей государственных учреждений - они смогут быть выше средней зарплаты в коллективе максимум в три раза. Сейчас действует норма - не более чем в четыре раза. А с первого апреля этого года должностные оклады руководящих работников будут уменьшены на десять процентов.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Если мы говорим о том, что у нас есть целый набор учреждений, организаций бюджетных, в которых перекосы есть, не только коэффициент один к четырем не выполняется, но и один к пяти, один к шести, есть такие. Понятно, что общий объем средств фонда оплаты труда, он же у нас не меняется, наоборот, растет, наша задача, чтобы у работников зарплата повышалась.
Иван Павлов
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