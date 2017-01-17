Активисты ОНФ благоустроили могилу Неизвестного солдата в Великолукском районе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.01.2017 11:00

Сегодня в Великих Луках пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В боях на этой земле полегли тысячи воинов, многие из которых до сих пор остаются безымянными. Могилу неизвестного солдата в Великолукском районе привели в порядок активисты ОНФ.

Скорее всего на этом месте в Лычёвской волости захоронен офицер эстонского корпуса, погибший при освобождении города Великие Луки. Останки бойца уже после войны нашли и предали земле местные жители. Рядом с воином обнаружили планшет, но имя узнать не удалось. Активисты ОНФ подсыпали могилу и установили памятную плиту. В деревне Каменка это уже второе захоронение, которое благоустраивают общественники. Подобную акцию ОНФ провёл здесь в минувшем декабре в День Неизвестного солдата. На открытие памятного знака приехали участники военно-патриотический клубов, школьники города и Великолукского района.

ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

Мы решили начать проект – региональный проект Общероссийского народного фронта. Назвали его «Мы-память». Потому что, вот, это память о наших предках, которые освобождали нашу Родину, мы должны сохранить и передать нашим детям. Самое главное, что сегодня очень много детей. Вот это, наверное, по большей части делается для них.

Лариса Чурикова