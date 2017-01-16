Зоозащитники попытались спасти собаку, которая несколько лет провела в заточении

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 17:21

Эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. Пост про несчастную жизнь животного, которое хозяин много лет держит на цепи в темном сарае без выгула, собрал множество откликов. Неравнодушные граждане просили у хозяина права забрать животное, чтобы оказать ей медицинскую помощь, но тот не согласился.

Соседи по дому подтвердили, что уже много лет собака живет в ужасных условиях, ее редко кормят и не выводят гулять.

ОЛЬГА ФЕДОРОВА:

Мы предлагали сумму, которую назовет он, потому что все люди в Интернете готовы были собрать сумму, которую он назовет. Он просто кричит, чтото невнятное он сказал, что не надо ему никаких денег и непонятно какое удовольствие доставляет ему это издевательство, но то что это доставляет ему удовольствие, это просто видно.

Девушки написали заявление в полицию, однако когда на место прибыл участковый, собака пропала. Сейчас полиция выясняет ее местонахождение. По словам зоозащитников, благодаря соцсетям уже нашлось много желающих забрать питомца и обеспечить его дальнейшую жизнь в хороших условиях.

Андрей Удалов