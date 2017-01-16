В чём причина коммунальных проблем псковичей, и кто и как должен их решать - в вечернем выпуске «Вести-Псков» в 20:45

Жильцы домов номер шесть по улице двадцать третьего июля и номер пять по улице Юности в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Вместо канализации - подвал жилого дома. С грязью, зловонием и антисанитарией жильцы многоэтажки на улице двадцать третьего Июля отчаянно борются больше двух лет.
Коллег по коммунальному несчастью, как никто понимают жильцы дома номер пять по улице Юности. Внешне безупречная новостройка с уже дурно пахнущей историей.
В чём причина коммунальных проблем псковичей, и кто и как должен их решать. Об этом - в вечернем выпуске региональных "Вестей" в двадцать сорок пять.
Ирина Коваленко
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Январь 2017
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