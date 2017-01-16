Две псковские многоэтажки, объединенные общей коммунальной бедой: кто поможет жильцам решить проблемы с канализацией

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 20:43

Жильцы двух домов в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. По словам жителей, они не единожды обращались в свои управляющие компании, но должной реакции не последовало.

В этом подвале в прямом смысле слова ступить некуда. Дышится здесь тоже с трудом. Уже несколько дней помещение выполняет функцию центральной канализации, сюда стекаются нечистоты со всего подъезда. Бывало и так, что фекалиями затапливало даже квартиры первого этажа.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАВРЕНТЬЕВ, ЖИЛЕЦ ДОМА №6 ПО УЛ.23 ИЮЛЯ:

Мы боремся уже давно, получается к двум годам подходит. Но в этом году вообще стало невыносимо, начиная с предпраздничных дней.

ДАРЬЯ ПЕРЦЕВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №6 ПО УЛ.23 ИЮЛЯ:

В квартире, не считая того, что холодно, сырость, естественно, вот эта из подвала, так как первый этаж. В самые разгары сезонов блошиных всё это у нас дома. Дети все перекусанные, потому что антисанитария полнейшая.

Инженер управляющей компании, приехавший на место во время съёмок объяснил - проблема в изношенности труб. На участке сети от дома до выхода в центральную канализацию залом. При этом ситуацию усугубляют и сами жильцы, пеняет специалист: используют канализацию вместо мусоропровода.

В управляющей компании нам рассказали, что серьёзно решать проблему с канализацией в доме начали еще до приезда съёмочной группы, требовалось время на подготовительные работы. Так или иначе, но трубу действительно заменили, в тот же день. При этом пообещали продезинфицировать и убрать подвал.

ИГОРЬ ПАВЛОВ, ДИРЕКТОР ООО "УО НАШ ДОМ":

Работал экскаватор, раскопали, вытащили отрезок, этот выпуск, заменили. Сейчас, в принципе, всё нормально.

Жильцов с 23 Июля очень хорошо понимают в доме номер пять на улице Юности. Трудно поверить, но в этой безупречной внешне новостройке люди тоже страдают от зловония и сырости. Авария, произошедшая перед новогодними праздниками, стала третьей по счету за год. Дверь в подвал дома закрыта, но достаточно заглянуть в открытый душник, чтобы увидеть и в полной мере почувствовать дурно пахнущую картину.

АННА УЛЬЯНОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №5 ПО УЛ. ЮНОСТИ:

Живём как в общественном туалете, и все первые этажи. Просто невыносимо находится в квартирах.

Здесь, как оказалось, ситуация гораздо сложней, чем на 23 Июля. В управляющей компании нам объяснили - проблема в магистральной канализационной сети. Два центральных колодца по уровню расположены выше, чем дом, и когда возникает засор, то канализационные воды, в том числе и от соседей, стекают в подвал многоэтажки под номером пять.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ДИРЕКТОР ООО УК "ВАШ ДОМ":

По нашему мнению, чтобы решить эту проблему, надо решать её глобально, выяснить, почему именно в этих двух колодцах происходит установка на подпор всей канализационной системы. Т.е. своими силами мы решить эту проблему не можем, так как она не относится к ведению УО.

Обслуживать этот участок магистральной сети в домоуправлении не должны просто потому, что он ему не принадлежит, объяснил директор. К тому же такой объём затрат самим не потянуть. При этом, у кого именно на балансе сети, совершенно непонятно. Из Горводоканала управляющей компании сообщили, что к ним участок тоже не относится. Тем не менее, заверили коммунальщики, они продолжат искать концы и пути решения проблемы: очередные обращения в Горводоканал, Роспотребнадзор и администрацию города подготовлены.

Ирина Коваленко, Кирилл Мосин