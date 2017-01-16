Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 14:58

Большинство читателей наших групп в соцсетях поддерживают законопроект о декриминализации побоев в семье. Такой позиции придерживается 85 % опрошенных. «Дело не в том, что можно не бояться стать уголовником, дав подзатыльник ребенку, и даже не в том, что в настоящее время ст. 116 УК РФ нарушает принцип равенства всех граждан перед законом, а в том, что она ломает судьбы людей»; «Нужный закон. Тот бред, который летом приняли - с ним жить нельзя» - такие комментарии оставляли сторонники законопроекта.

Категорически против принятия закона выступили всего около 15 % респондентов. Противники новых поправок считают, что «этот закон повлечет за собой ухудшение ситуации с побоями в семье».

Несогласные с законопроектом предлагают конкретизировать определение "побои". «Принесёт ли мне вред синяк в пол лица? Не особо. Вот только я работать не смогу, пока он не пройдёт и буду шарахаться от людей из-за сильного страха, вызванного насилием со стороны другого человека», - замечает один из респондентов.

Напомним, что в связи с принятием Госдумой в первом чтении закона о декриминализации побоев в семье, в группе ГТРК "Псков" проводился опрос об отношении к этому законопректу.

Анастасия Цепина