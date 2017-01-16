Псковский Красный крест совместно с псковичами подготовили рождественский подарок подопечным Гдовского дома-интерната

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 15:34

Рождественский подарок приготовили подопечным Гдовского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов сотрудники Псковского Красного креста совместно с неравнодушными псковичами и волонтёрами. Апофеозом благотворительной акции сбора средств на подарки одиноким старикам, в Пскове она проходила две недели, стал большой концерт ансамбля русской песни "Забава" во главе со Светланой Дмитриевой.

Многие подопечные интерната несмотря на почтенный возраст не смогли усидеть на месте и пустились в пляс под заводные, любимые в народе песни. Темп задавали и сами артисты, и сотрудники интерната, которые тоже не смогли удержаться от танцев. Такие внимание и забота для пожилых людей подчас важнее подарков. Но без них, как и положено в рождественские дни, не обошлось. Каждый из подопечных интерната получили именной, который включал в себя не только вкусности и полезности, но и, особенно трогательные, сделанные руками детей открытки с пожеланиями. Много тёплых слов звучали в этот день для Татьяны Николаевны Игнатович. Подопечная интерната, она всю жизнь посвятила работе со студентами - преподавала анатомию растений в педагогическом институте. Через неделю готовится встретить юбилейный девяносто пятый День рождения.

ТАТЬЯНА ИГНАТОВИЧ:

Здесь такая хорошая атмосфера, люди хорошие, работники хорошие, все очень хорошо относятся ко мне. К людям нужно относиться по-человечески, со всей радостью, не быть фальшивым, понимаете, а настоящим человеком.

ЕЛЕНА ДРЕЙЛИХ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСКОВСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА:

Во время проведения акции мы столкнулись с тем, что несмотря на все кризисы, несмотря на все жизненные трудности, наши псковичи остались самыми отзывчивыми людьми. Очень многие, большинство, к кому мы ни обращались во время проведения акции, шли нам навстречу и вносили посильную лепту в наши копилки. Это было просто удивительно, что настолько у нас много людей с открытой душой и открытым сердцем.

Надежда Прыгина