Десантники 234 полка в день открытых дверей показали образцы своего вооружения, техники и средств связи

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 15:38

Двести тридцать четвертый полк 76-ой дивизии отметил девяносто первую годовщину со дня образования. В части прошел день открытых дверей. Десантники показали образцы своего вооружения, техники и средств связи. Кроме того, приглашенным студентам и школьникам рассказали о преимуществах контрактной службы.

Напомним, что по итогам две тысячи шестнадцатого года двести тридцать четвертый полк стал лучшим десантно-штурмовым полком ВДВ. Винтовки, автоматы и пулеметы – оружие настоящее, современное и стоит на вооружении в ВДВ. Его разрешают потрогать и посмотреть вблизи. То же самое и с военной техникой - можно забраться в боевую машину и даже прицелиться.

ЮРИЙ ИВАНОВ, СТУДЕНТ:

Я считаю такие экскурсии возрождают желание служить все-таки у людей. Потому что все-таки некоторые люди не определились что они хотят. Вот я считаю, что воздушно-десантные войска - это сила. В армию я пойду обязательно, воздушно-десантный войска, это мое желание, моя мечта.

Воздушно-десантные войска и 234-й полк в частности – элита российской армии. Поэтому подразделения своевременно снабжаются новинками. Но при этом с десантников и спрос большой – будни насыщены занятиями и тренировками.

ИВАН ВЕЛИКОЦКИЙ, КОМАНДИР 234-ГО ГВАРДЕЙСКОГО ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОГО ПОЛКА:

Прошедший год был насыщенный боевой подготовкой. Было проведено много учений: начиная от ротнотактических, заканчивая полковыми тактическими учениями. Полк по итогам 2016 года занял первое место в ВДВ. Поэтому, это заслуга всего личного состава полка.

Желающих служить в 76-й дивизии довольно много, почему – рассказывают на пункте отбора на военную службу по контракту. Армия гарантирует соцпакет, стабильность, денежное довольствие и возможность заработать на квартиру. Студенты – присматриваются.

ВАЛЕРИЙ БАРТЕНЕВ, НАЧАЛЬНИК ПУНКТА ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы стараемся держать высокую планку. И задание очень велико, это практически 1000 человек псковичей ежегодно уходят служить по контракту. Это не только Псковская область, но и все Вооруженные силы. Дальние регионы, Заполярье, Север.

Бытовые условия в армии тоже улучшились – солдатское общежитие больше не прячут от посторонних глаз. Скорее наоборот, показывают всем желающим.

АНДРЕЙ УДАЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Ну и по традиции ни один день открытых дверей в воинской части не обходится без настоящей солдатской каши. Она быстро готовится, полезная, вкусная.

По случаю праздника личный состав полка получил выходной, но с началом новой недели занятия десантников продолжились – впереди подготовка к учениям.

Андрей Удалов, Денис Алексеев