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Переход телеканала «Россия 1» на новый стандарт вещания обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.01.2017 16:25

Переход телеканала «Россия 1» на новый стандарт вещания обсуждаем сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»Сегодня телеканал «Россия 1» перешел на новый стандарт вещания. Теперь изображение будет доступно в широкоэкранном формате 16:9. В большинстве стран мира именно этот формат является стандартным для цифровых каналов. Новшество оценят обладатели современных телевизоров: наконец-то изображение заполнит экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Что значит этот переход для канала и почему важно идти в ногу со временем обсудим сегодня с нашими радиослушателями в передаче «Постфактум». Слушайте в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

Анастасия Цепина

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