На проблемы с канализацией жалуются жильцы нескольких псковских многоэтажек

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 15:49

Жильцы дома номер шесть по улице 23 Июля в Пскове жалуются на регулярные проблемы с канализацией. Уже около трёх лет в многоэтажке затапливает подвал канализационными водами. Люди вынуждены терпеть сырость, антисанитарные условия и зловонный запах, доходящий до верхних этажей. По словам жильцов в доме были случаи, когда фекалии затапливали не только подвал, но и квартиры на первых этажах.

Как выяснилось, проблема заключается в изношенности труб. На участке от дома до центрального колодца образовался залом. В день приезда съёмочной группы проблемный участок заменили. Как заверили нас в управляющей компании - в подвале проведут дезинфекцию и уборку. От проблем с канализацией уже год страдают и жильцы дома номер пять по улице Юности. Последний раз подвал новостройки затопило перед новогодними праздниками. Как рассказали в управляющей компании, здесь причина аварии в магистральных сетях. Два центральных колодца находятся выше уровня дома. При заторах все канализационные воды стекают в подвал именно этой многоэтажки. Сейчас в домоуправлении пытаются выяснить, кому именно принадлежит данный участок трубопровода, чтобы провести на нём необходимые ремонтные работы.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ДИРЕКТОР ООО УК "ВАШ ДОМ":

С начала 16 года, независимо от того, какие мнения жильцов происходят, и как они на нас смотрят, мы всё равно работаем над этим вопросом. И никто не собирается опускать руки, чтобы жильцы, которые живут в этом доме, жили нормально и без последствий. Но решить эту проблему самостоятельно мы не в состоянии. Поэтому будем писать письма, выяснять, во-первых, кому принадлежат данные сети и пытаться что-то сделать в этом направлении.

Ирина Коваленко