В Великих Луках активисты хотят восстановить бункер Фон Засса, как памятник военной истории

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 16:01

Сегодня в Великих Луках стартуют мероприятия, посвящённые очередной годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эту операцию советских войск в январе сорок третьего года историки называют «малым Сталинградом» - настолько ожесточённые и кровопролитные здесь шли бои. Особое место здесь занимал захват непреступного бункера, в котором укрылся комендант города – Эдуард фон Засс. Памятник военной истории планируют восстановить.

Специальные мотопомпы пожарного поезда работали два дня. Заброшенное сооружение было полностью затоплено. Откачали около 250-ти тонн воды.

АНДРЕЙ КОТОВ НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОГО ПОЕЗДА СТАНЦИИ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Площадь, ну просто огромная. Там целый командный пункт можно было разместить и довольно-таки легко.

А в январе 1943-го здесь разместился комендант города - Эдуард фон Засс со своими солдатами и офицерами. Бункер стал для фашистов последним укрытием во время освобождения Великих Лук. Предложение сдаться барон фон Засс сначала отклонил. Не подействовал и заряд взрывчатки весом в 700 килограммов, который пробил большое отверстие в бетонной стене. Но прошла ночь, и командир немецкого гарнизона вышел с поднятыми руками. Вот он, на уникальных кадрах военных кинооператоров Панова и Пискарёва. Так уж случилось, что немца с эстонскими корнями Эдуарда фон Засса пленил командир эстонской дивизии Эдуард Лемминг. Узнав об этом барон удивился. Он считал, что все эстонцы воюют против русских. В 1946 году по решению суда фон Засс и несколько немецких офицеров были публично повешены.

ВИКТОР КУДРЕВ:

Прошёл слух, что будут казнить немцев. Я узнал об этом и из Жижицы прямо с занятий сел на товарный поезд, на платформу и доехал до Великих Лук.

Виктор Кудрев вспоминает заполненную до отказа людьми Базарную площадь, сейчас это улица Зверева. Четырнадцатилетний Виктор стоял в первых рядах и видел, как привезли осуждённых.

ВИКТОР КУДРЕВ:

Подошли к каждой виселице по машине. На ней борта откинуты, стояла табуреточка, машина под виселицей. Потом на табуреточку эту ставили немцев, руки у них были связаны. Взмахнул, зачитывающий приказ, что подлежат повешению, махнул рукой и машины эти разом двинулись.

По всей площади прокатилось «ура». Это отчётливо помнит и жена Виктора Кудрева.

С одноклассниками и учителями они тогда специально приехали в город из Куньи.

ЛИДИЯ КУДРЕВА:

Ну, вот, насколько я помню этого фон Засса, я на него обратила внимание. У него был меховой рыжий воротник. И борта даже. Видите, как во мне женщина проявилась ещё тогда.

ВИКТОР КУДРЕВ:

Я понял, что это главный. Я подошёл и здорово его за ноги подёргал, выразил своё чувство ненависти.

Последнее пристанище фашистов – бункер Фон Засса активисты хотят восстановить как памятник военной истории. Волонтёры и работники станции расчистили там ступеньки. Два входа были завалены мусором.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НГЧ-7:

Для молодёжи это нужно. Мы историю знаем.

КИРИЛЛ ЛАМПЕЕВ, СТУДЕНТ ВЛГАФК:

Восстановить данный бункер – это весьма хорошее дело.

Это, прежде всего, память о героях-освободителях. Ведь в случае успеха Гитлер обещал переименовать Великие Луки в Зассбург, в честь немецкого коменданта. Но полностью разрушенный фашистами город сохранил своё древнее имя.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин