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Одежду и обувь для нуждающихся детей собирает Псковский Детский фонд

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.01.2017 12:36

Одежду и обувь для нуждающихся детей собирает Псковский Детский фондОчередная благотворительная акция неслучайно стартовала в разгар зимы. По словам представителей Детского фонда к ним ежедневно поступают просьбы о помощи из многодетных и малообеспеченных семей Псковской области. Дети нуждаются в теплых вещах, необходимо все - брюки, свитера, куртки, сапоги, на мальчиков и девочек от ноля до восемнадцати лет.

Все неравнодушные псковичи могут принести вещи в отделение Детского фонда по адресу улица Яна Фабрициуса 2 А.

ЕВГЕНИЯ ИСТОМИНА, КООРДИНАТОР ПРОГРАММ ПСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:
Мы оказываем помощь круглый год и семей к сожалению нуждающихся очень много, поэтому необходимость в вещах у нас есть всегда. Помимо детской одежды мы принимаем также все что может пригодится семье с детьми, и вещи, которые понадобятся в быту - шторы, покрывала, постельное белье, посуда, а полный список того, что нам нужно, можно посмотреть в нашей группе в контакте.

Наталья Барарь

 

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