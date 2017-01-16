Одежду и обувь для нуждающихся детей собирает Псковский Детский фонд

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.01.2017 12:36

Очередная благотворительная акция неслучайно стартовала в разгар зимы. По словам представителей Детского фонда к ним ежедневно поступают просьбы о помощи из многодетных и малообеспеченных семей Псковской области. Дети нуждаются в теплых вещах, необходимо все - брюки, свитера, куртки, сапоги, на мальчиков и девочек от ноля до восемнадцати лет.

Все неравнодушные псковичи могут принести вещи в отделение Детского фонда по адресу улица Яна Фабрициуса 2 А.

ЕВГЕНИЯ ИСТОМИНА, КООРДИНАТОР ПРОГРАММ ПСКОВСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА:

Мы оказываем помощь круглый год и семей к сожалению нуждающихся очень много, поэтому необходимость в вещах у нас есть всегда. Помимо детской одежды мы принимаем также все что может пригодится семье с детьми, и вещи, которые понадобятся в быту - шторы, покрывала, постельное белье, посуда, а полный список того, что нам нужно, можно посмотреть в нашей группе в контакте.

Наталья Барарь